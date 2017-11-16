Мэрия пообещала сохранить берёзовую рощу на улице Болотова, попавшую в зону застройки

Калининградские власти найдут способ сохранить берёзовую рощу в районе улицы Болотова, которая согласно новым правилам землепользования попала в зону жилой застройки. Об этом заявил председатель комитета по архитектуре и строительству Артур Крупин на общественных слушаниях в среду, 15 ноября.

С просьбой не подвергать риску оказаться вырубленной многолетние деревья на слушаниях выступил председатель СНТ "Дружба-3", расположенного в районе улиц Борзова и Ломоносова, Сергей Загоровский.



По словам председателя, согласно новым ПЗЗ территория рощи, которая занимает чуть меньше гектара, попала в зону Ж-4. Это значит, что там разрешено малоэтажное строительство.



"Этой роще около 70 лет — её, похоже, посадили наши деды, которые в 1945–1946 годах сюда приехали. Решением исполкома Центрального района она передана нам в пользование. Но в такой красоте мы не осмелились ставить домик для правления. Мы её только убираем, обкашиваем, убираем бурелом. Теперь вдруг там хотят построить четырёхэтажные дома. Это просто кощунство! Зачем убивать природу? Это готовый парк, которых поблизости больше нет. Красота неописуемая", — рассказал Загоровский.



На это Артур Крупин пообещал, что для территории под рощей подберут более подходящую зону, чтобы обозначить её в ПЗЗ. "Может быть, в генплане есть какие-то неточности, но нам это не помешает оставить берёзы", — уточнил чиновник.