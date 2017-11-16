В горсовете Калининграда предложили запретить грузовикам ездить по ул. Краснокаменной

В городском совете Калининграда предложили запретить грузовому транспорту ездить по ул. Краснокаменной. Об этом в четверг, 16 ноября, на заседании комиссии по городскому хозяйству заявил депутат Олег Мигунов.
По словам народного избранника, грузовой транспорт круглые сутки курсирует через узкую улицу, игнорируя Окружную из-за пробок.
"Окружная строилась для того, чтобы грузовые потоки миновали город, но водители большегрузных машин срезают угол и едут через Туруханскую, Краснокаменную и выезжают на Невского, раздражая местных жителей", — отметил Мигунов.
В комитете городского хозяйства пообещали рассмотреть вопрос на комиссии по безопасности дорожного движения.
Ранее жители ул. Невского попросили власти установить знаки
, запрещающие езду мотоциклов по ночам. Они заявляли, что им мешает шум двигателей.