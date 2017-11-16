+8 °C
днем
+4 °C
ночью
16 ноября 2017 г. 13:55
77 386 пользователей
за 24 часа на сайте
59.88 -0.33
Курс ММВБ на 16 ноября 2017, 13:00
70.51 -0.54
Курс ММВБ на 16 ноября 2017, 13:00
16.67 +0.12
Курс ЦБ на 17 ноября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Калининградский приют для бездомных животных приглашает на субботник

12:50
  347
В Калининградском приюте для бездомных животных "Дружок" в воскресенье, 19 ноября, состоится уборка территории. Об этом Клопс.Ru рассказала руководитель приюта Галина Головко.

"Очень нужны крепкие парни, умеющие управляться с инструментом! От помощи девушек тоже не откажемся", — отметили организаторы акции. На субботнике нужно будет убирать территорию, резать доски, укладывать деревянные полы и ставить стены, делать будки, выгуливать собак. Если найдутся косы, то надо будет очистить участок от травы. Желающие принять участие могут связаться с волонтёрами "ВКонтакте"

Встречаются активисты в Талпаки в 12 часов дня. "Люди, которые на машинах, едут сами, — объяснила Галина. — Тех, у кого нет транспорта, мы отвозим". Кроме того, участников субботника обещают накормить и напоить чаем.

Отметим, что сейчас на попечении "Дружка" находится несколько десятков бездомных животных. Часть из них — на стационарах в ветклиниках города. На прошлой неделе волонтёры обращались к калининградцам с просьбой помочь погасить долг перед ветеринарами за лечение. 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

Сотрудница Калининградского зоопарка, на которую напал тигр, впервые рассказала о ЧП
15 ноября 201711:36
  21145
Сотрудница Калининградского зоопарка, на которую напал тигр, впервые рассказала о ЧП
"Сбил пешехода, схватил его телефон и дал по газам": очевидец рассказал о ДТП на ул. Невского
Фото горячей новости
12:03
  3394
Кудрин: У правительства не осталось денег на выплату пенсий
Фото горячей новости
11:27
  3314
Как встретишь: несколько необычных идей для встречи нового, 2018-го, года
Фото горячей новости
09:00
  1337
Определились все участники чемпионата мира по футболу 2018 года
Фото горячей новости
07:03
  2602

Лента новостей

Картинка
В Черняховском районе Dodge вылетел в кювет, есть пострадавшие
13:50
  1
Картинка
Власти Советска выделяют волонтёрам землю под приют для бездомных собак
13:47
  67
Картинка
Одного взгляда достаточно: в новый икстрим* невозможно не влюбиться
13:30
  81  
Картинка
В России резко упали цены на iPhone 8 Plus
13:17
  600

Авторские колонки

Фото автора
Мария Гоменюк-Кравцова
журналист
Догнать и причинить добро: как мы пытались спасти человека, живущего в палатке
  12162
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
С миру на нитки: за чей счёт достроят Приморское кольцо
  9461
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo