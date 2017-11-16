Калининградский приют для бездомных животных приглашает на субботник

В Калининградском приюте для бездомных животных "Дружок" в воскресенье, 19 ноября, состоится уборка территории. Об этом Клопс.Ru рассказала руководитель приюта Галина Головко.



"Очень нужны крепкие парни, умеющие управляться с инструментом! От помощи девушек тоже не откажемся", — отметили организаторы акции. На субботнике нужно будет убирать территорию, резать доски, укладывать деревянные полы и ставить стены, делать будки, выгуливать собак. Если найдутся косы, то надо будет очистить участок от травы. Желающие принять участие могут связаться с волонтёрами "Очень нужны крепкие парни, умеющие управляться с инструментом! От помощи девушек тоже не откажемся", — отметили организаторы акции. На субботнике нужно будет убирать территорию, резать доски, укладывать деревянные полы и ставить стены, делать будки, выгуливать собак. Если найдутся косы, то надо будет очистить участок от травы. Желающие принять участие могут связаться с волонтёрами "ВКонтакте"



Встречаются активисты в Талпаки в 12 часов дня. "Люди, которые на машинах, едут сами, — объяснила Галина. — Тех, у кого нет транспорта, мы отвозим". Кроме того, участников субботника обещают накормить и напоить чаем.