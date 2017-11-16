Минстрой рекомендовал Калининграду увеличить число специалистов, строящих стадион к ЧМ-2018

Количество специалистов, работающих на строительстве калининградского стадиона к ЧМ-2018, нужно увеличить для сдачи объекта в срок. Как передаёт пресс-служба Минстроя РФ, такое мнение высказал первый замминистра строительства и ЖКХ Леонид Ставицкий.
"АО "Крокус-Интернешнл" рекомендовано увеличить количество специалистов на работах по наружным и внутренним инженерным сетям, электромонтажным работам, слаботочным системам, отделочным работам, чтобы уложиться в заданные графиком работ сроки", — заявил чиновник.
Ставицкий отметил, что на стадионе завершились основные работы. Сейчас идут работы по вертикальной планировке территории, прилегающей к сооружению.
Ранее арбитражный суд Калининградской области оштрафовал застройщика стадиона
на 50 тыс. рублей за то, что он не предоставил в Ростехнадзор проект с внесёнными изменениями. Наличие проекта без заключений экспертизы выяснилось при внеплановой проверке в августе 2017 года.