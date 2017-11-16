Минстрой рекомендовал Калининграду увеличить число специалистов, строящих стадион к ЧМ-2018

Количество специалистов, работающих на строительстве калининградского стадиона к ЧМ-2018, нужно увеличить для сдачи объекта в срок. Как передаёт пресс-служба Минстроя РФ, такое мнение высказал первый замминистра строительства и ЖКХ Леонид Ставицкий.

"АО "Крокус-Интернешнл" рекомендовано увеличить количество специалистов на работах по наружным и внутренним инженерным сетям, электромонтажным работам, слаботочным системам, отделочным работам, чтобы уложиться в заданные графиком работ сроки", — заявил чиновник.

Ставицкий отметил, что на стадионе завершились основные работы. Сейчас идут работы по вертикальной планировке территории, прилегающей к сооружению.