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Главная Новости Общество

Застройщика калининградского стадиона к ЧМ-2018 оштрафовали за проекты, не прошедшие экспертизу

15 ноября 201721:19
  1603
Застройщик калининградского стадиона оштрафован за то, что не представил в Ростехнадзор проект с внесёнными изменениями. Такое решение вынес арбитражный суд Калининградской области.
 
Административное взыскание на акционерное общество "Крокус" наложено в ходе разбирательства по заявлению центрального управления Ростехнадзора. Ведомство обратилось в арбитражный суд после того, как во время внеплановой выездной проверки на строящемся объекте в августе 2017 года выяснилось, что компания-застройщик не предоставила проект с внесёнными в него изменениями, получивший положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертизы России".
 
Арбитражный суд установил, что факт частичного неисполнения компанией выданных предписаний действительно подтверждается материалами дела. В итоге АО "Крокус" назначен штраф в 50 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в тринадцатом арбитражном апелляционном суде.
 

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