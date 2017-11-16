Застройщика калининградского стадиона к ЧМ-2018 оштрафовали за проекты, не прошедшие экспертизу

Застройщик калининградского стадиона оштрафован за то, что не представил в Ростехнадзор проект с внесёнными изменениями. Такое решение вынес арбитражный суд Калининградской области.

Административное взыскание на акционерное общество "Крокус" наложено в ходе разбирательства по заявлению центрального управления Ростехнадзора. Ведомство обратилось в арбитражный суд после того, как во время внеплановой выездной проверки на строящемся объекте в августе 2017 года выяснилось, что компания-застройщик не предоставила проект с внесёнными в него изменениями, получивший положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертизы России".

Арбитражный суд установил, что факт частичного неисполнения компанией выданных предписаний действительно подтверждается материалами дела. В итоге АО "Крокус" назначен штраф в 50 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в тринадцатом арбитражном апелляционном суде.