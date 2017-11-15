Министр промышленности: Боялись того, что уйдет "Вестер", но потребитель не пострадал
Потребители не пострадали после ухода сети "Вестер". Об этом в эфире программы "Авторитет с Еленой Воловой" на радио "Комсомольская правда-Калининград"
заявил министр по промышленной политике региона Дмитрий Кусков.
"Боялись этого очень сильно. Думали, что будет колоссальная проблема, но все сложилось хорошо. Большую часть помещений заняли либо "Спар", либо "Виктория". Фактически 50 на 50. Сотрудники в основном перешли в те же сети. Потребитель не пострадал", — заключил Дмитрий Кусков.
В марте в Калининграде выставили на продажу торговый центр "Гранд". В мае и июне калининградские компании обратились в арбитражный суд с многомиллионными исками
к ООО "Вестер".
Чуть позже приставы арестовали в магазинах "Вестер" более двух миллионов рублей и имущество. А в июне в магазинах сети "Вестер" в Калининграде начались масштабные распродажи.