Кафедральный собор приурочит серию праздничных концертов к новогодней ярмарке на Острове

В Кафедральном соборе в конце декабря и начале января пройдут праздничные концерты, приуроченные к проведению новогодней ярмарки на острове Канта. Об этом сообщают организаторы фестиваля Kaliningrad Street Food.



"Специальным подарком для всех гостей ярмарки от Кафедрального собора станут ежедневные концерты для всей семьи: от Чайковского и Вагнера до новогодних постановок по мотивам известных фильмов и сказок", — рассказали организаторы.