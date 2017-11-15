На острове Канта пройдёт новогодний стрит-фуд-фестиваль

В декабре на острове Канта в Калининграде пройдёт большая новогодняя ярмарка. Об этом сообщают организаторы фестиваля Kaliningrad Street Food



Ярмарка откроется 22 декабря и продлится целых 18 дней — до 8 января. Палатки участников будут расположены возле Кафедрального собора. На мероприятии традиционно представят свою продукцию калининградцы, а также гости из других городов и стран. Гостей ожидают блюда из рыбы, мяса, праздничная выпечка, конфеты, а также сувениры, хенд-мейд-изделия и другие товары. Сейчас идёт набор участников.