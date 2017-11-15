Калининградским чиновникам впервые за четыре года проиндексировали зарплату

В Калининграде проиндексируют на 5% зарплаты муниципальных служащих и лиц, которые технически обеспечивают деятельность органов местного самоуправления. Такое решение приняли депутаты горсовета на заседании в среду, 15 ноября.

"Вообще индексация должна быть ежегодная, но мы не индексировали с 2014 года. Чтобы вы понимали, индексируются только оклады — а это шесть-девять тысяч рублей. 5% — это не тысячи, а примерно 300 рублей. Инфляция существует, но четыре года индексации в муниципалитете не происходило, понимая тяжёлую ситуацию", — пояснил председатель горсовета Андрей Кропоткин.