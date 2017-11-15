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Главная Новости Общество

В России выросло количество выпускниц, которые хотят работать в сфере IT

10:20
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В России растёт количество выпускниц вузов, которые хотели бы работать в сфере информационных технологий. Соответствующий опрос провели специалисты компании HeadHunter.
 
В опросе приняли участие девушки в возрасте до 25 лет из разных регионов России, включая Калининградскую область. 80% из них считают сферу IT привлекательной для карьеры. Это на 7% больше, чем в 2015 году. 
 
Девушкам задали вопрос о том, какие плюсы они видят для себя в работе IT-специалиста. 74% назвали соответствующее образование и опыт. На втором месте хорошие социальные пакеты, на третьем — престиж профессии. 34% ответили, что работа в сфере IT "тешит их самолюбие", так как там много мужчин, почти столько же затруднились ответить. 24% уверены, что это одна из самых стабильных карьерных областей, 12% хотят решать интересные задачи. Только 7% в качестве мотивации назвали высокий заработок. 6% опрошенных привлекает возможность уехать за границу.
 
Только 17% соискательниц из регионов России целенаправленно ищут работу в сфере информационных технологий. Остальные рассматривают её наряду с другими вариантами трудоустройства. 44% опрошенных приняли бы предложение работать программистом или системным администратором. 45% остановились бы на смежной позиции. Руководитель пресс-службы HeadHunter в СЗФО Ирина Жильникова отметила, что сфера IT постоянно наращивает обороты вакансий и испытывает дефицит кадров.
 
"Профобласть "ИТ, интернет, телеком" занимает 8% рынка вакансий в регионах Северо-Западного ФО. Ещё одной особенностью ИТ является уровень заработных плат, превышающий уровень совокупного рынка. В число самых высокооплачиваемых, по информации "Банка данных заработных плат" HeadHunter, входят специалисты в области HTML/CSS + JS-разработки, бизнес-анализа, Delphi/Pascal-разработки, Java-разработки. Заработная плата отдельных специалистов может доходить до 129 тыс. рублей", — отметила Жильникова.
 
В августе HeadHunter составил список "профессий будущего" в Калининграде. Большая часть появляется в IT-сфере.
 

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