Эксперты рассказали, насколько доступны квартиры в Калининграде

Среднестатистическому жителю Калининграда необходимо копить деньги восемь лет, чтобы приобрести квартиру. К такому выводу пришли эксперты портала "Мир квартир"

Согласно исследованию, средняя стоимость квартиры в Калининградской области — 3 086 728 рублей. Средняя зарплата жителя региона — 30 769 рублей. Срок накопления на квартиру получили, разделив её стоимость на годовой доход.

"Разумеется, человек не может откладывать всю свою зарплату на покупку квартиры — ему нужно тратиться на продукты, предметы первой необходимости, нести расходы на ЖКХ или платить за аренду квартиры, если у него нет своей. В то же время он может иметь дополнительный доход — хотя бы от тех же накоплений на квартиру, положенных в банк. Или если в семье двое работающих людей, зарплата одного из них может идти на повседневные расходы, а другого — ‟в кубышку”", — отметил гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко.

Калининградская область заняла 13-е место среди регионов России. Дольше всего копить придётся жителям Севастополя и Крыма — 15 и 14 лет соответственно. В Магаданской области на жильё можно накопить за два года, в Ямало-Ненецком автономном округе — за три года. В среднем по России этот срок составляет шесть лет.