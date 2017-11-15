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Главная Новости Общество

Эксперты рассказали, насколько доступны квартиры в Калининграде

09:44
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Среднестатистическому жителю Калининграда необходимо копить деньги восемь лет, чтобы приобрести квартиру. К такому выводу пришли эксперты портала "Мир квартир".
 
Согласно исследованию, средняя стоимость квартиры в Калининградской области — 3 086 728 рублей. Средняя зарплата жителя региона — 30 769 рублей. Срок накопления на квартиру получили, разделив её стоимость на годовой доход. 
 
"Разумеется, человек не может откладывать всю свою зарплату на покупку квартиры — ему нужно тратиться на продукты, предметы первой необходимости, нести расходы на ЖКХ или платить за аренду квартиры, если у него нет своей. В то же время он может иметь дополнительный доход — хотя бы от тех же накоплений на квартиру, положенных в банк. Или если в семье двое работающих людей, зарплата одного из них может идти на повседневные расходы, а другого — ‟в кубышку”", — отметил гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко. 
 
Калининградская область заняла 13-е место среди регионов России. Дольше всего копить придётся жителям Севастополя и Крыма — 15 и 14 лет соответственно. В Магаданской области на жильё можно накопить за два года, в Ямало-Ненецком автономном округе — за три года. В среднем по России этот срок составляет шесть лет.
 
В феврале 2017 года аналогичное исследование показало, что жителю Калининградской области придётся копить на квартиру чуть более девяти лет. В 2016 году этот срок составлял 9,8 года. 
 

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