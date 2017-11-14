ЕСПЧ отказался пересмотреть решение по российскому закону о гей-пропаганде

Большая палата ЕСПЧ отказала России в пересмотре решения по закону о запрете гей-пропаганды. Ранее суд назвал данный закон дискриминационным, напоминает РБК

ЕСПЧ отклонил запрос российских властей на пересмотр решения, в соответствии с которым принятый в РФ закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних признан дискриминационным. Речь идёт о решении Совета по делу «баев и другие против России», вынесенном 20 июня 2017 года, уточняет российский бизнес-канал.

С жалобой в ЕСПЧ обратились три активиста ЛГБТ-сообщества — Николай Алексеев, Николай Баев и Алексей Киселев. Они заявили, что закон о запрете пропаганды нетрадиционных связей среди несовершеннолетних ущемляет право на свободу самовыражения, а потому носит дискриминационный характер.

Европейский суд, рассмотрев дело, встал на сторону заявителей. Упомянутый закон был признан нарушающим права человека . Кроме того, ЕСПЧ постановил выплатить истцам компенсации на общую сумму €49 тыс.По сообщению Совета, это решение теперь является окончательным и пересмотру не подлежит.

Закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних был принят в России в 2013 году. Пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений в нем названо в первую очередь распространение информации, направленной на формирование у детей нетрадиционных сексуальных установок.