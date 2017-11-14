Региональный министр экологии: Проблема подтоплений Калининградской области не в бобрах

Действия бобров не являются причиной подтоплений в регионе. Об этом Клопс.Ru рассказал в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград"
министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин.
Новый глава минприроды назвал проблему острой. Он выразил мнение, что "проблема подтоплений Калининградской области, мягко говоря, не в бобрах".
"Вопрос регулирования численности бобров стоит, — пояснил Ступин. — Были даны поручения подготовить предложения, чтобы реформировать те программы, которые сейчас действуют. В каких объёмах эту численность регулировать — я думаю, что это мы будем обсуждать уже с общественностью, чтобы не нарушить экологический баланс".
Глава ведомства отметил, что сейчас совместно с минсельхозом готовится программа по предупреждению подтоплений весной.
В январе тогда ещё врио губернатора Антон Алиханов высказал мнение о бобрах
, предложив считать их "вредными животными" и позволить отстреливать без лицензии.