"Водитель, ты судак": на ул. Фермора Volkswagen перегородил дорогу пешеходам

Калининградский портал Клопс.Ru продолжает проект "Водитель, ты судак". Все мы ежедневно сталкиваемся с автохамами на дорогах: они лезут без поворотников, пересекают сплошные, заезжают на тротуары и со свистом, едва не сбивая людей, проносятся по пешеходным переходам. Предлагаем калининградцам внести свою лепту в оздоровление дорожного движения в городе.

В Калининграде возле детского сада №56 на ул. Фермора водитель припарковал машину прямо посередине тротуара.

"Как переходить дорогу тем родителям, которые отводят своих детей в сад вместе с коляской? Неужели это в порядке вещей? Жутко поражена этой ситуацией", — написала читательница Клопс.Ru Ирина.