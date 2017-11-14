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"Водитель, ты судак": на ул. Фермора Volkswagen перегородил дорогу пешеходам

Автор: Константин Сериков
16:54
  1136
Калининградский портал Клопс.Ru продолжает проект "Водитель, ты судак". Все мы ежедневно сталкиваемся с автохамами на дорогах: они лезут без поворотников, пересекают сплошные, заезжают на тротуары и со свистом, едва не сбивая людей, проносятся по пешеходным переходам. Предлагаем калининградцам внести свою лепту в оздоровление дорожного движения в городе. 
 
В Калининграде возле детского сада №56 на ул. Фермора водитель припарковал машину прямо посередине тротуара.
 
"Как переходить дорогу тем родителям, которые отводят своих детей в сад вместе с коляской? Неужели это в порядке вещей? Жутко поражена этой ситуацией", — написала читательница Клопс.Ru Ирина.
 
Присылайте нам на адрес auto@klops.ru фото и видео с регистраторов, наглядно демонстрирующие нарушения автомобилистами правил. Все материалы будут направляться в ГИБДД через специальное приложение. Важная рекомендация: фотографию нарушителя нужно делать с трёх ракурсов. 
 

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