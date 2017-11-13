Запуск подстанции в Калининградской области состоится под наблюдением Путина

В Калининградской области за запуском подстанции "Береговая" будет наблюдать президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба АО "Янтарьэнерго".

Подстанция будет пущена в работу во вторник, 14 ноября, уточнили в ведомстве. Глава государства примет участие в церемонии запуска дистанционно и будет наблюдать за ней по видеосвязи.

Подстанция 110 кВ "Береговая" построена на острове Октябрьский. Это второй энергообъект, построенный в рамках подготовки к ЧМ-2018, рассказали в "Янтарьэнерго".

От "Береговой" будет запитан электричеством "Стадион Калининград". Кроме того, она обеспечит энергоснабжение нового микрорайона, строительство которого запланировано на острове.

Ранее на официальном сайте Кремля появилось сообщение о том, что Владимир Путин 14 ноября, посетит компанию "Россети". Президенту представят инновационные разработки для электросетевого комплекса.

Кроме того, в режиме видеоконференции глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию подстанций "Пресня" в Москве, "Стадион" в Самаре и "Береговая" в Калининграде. Все три объекта будут запущены в работу одновременно.