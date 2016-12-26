В Калининграде на полгода раньше срока завершено строительство подстанции "Береговая"

В Калининграде на полгода раньше запланированного срока завершены строительно-монтажные работы на подстанции "Береговая". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подстанция "Береговая" включена в программу подготовки к проведению чемпионата мира по футболу-2018. Её строительство началось в августе 2015 года и обошлось более чем в 1 млрд рублей. Как отметил глава региона Антон Алиханов, в ходе торжественного открытия, подстанция - это знаковый объект для энергосистемы Калининградской области.

"Она полностью обеспечит электроэнергией и стадион, и южную часть города, и в дальнейшем создаст предпосылки для развития острова Октябрьский. Как итог, данная подстанция позволит усилить надежность энергоснабжения Калининграда в целом. Для нас это очень важно, и мы ценим то внимание, которое "Россети" уделяют нашей области. Я уверен, что мы должны стать регионом с эталонной энергосистемой, и это будет воплощено на практике в ближайшее время", - отметил он.