В Госдуму внесли законопроект, запрещающий проводить газ в новостройки

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает запретить использование бытового газа в новых многоэтажках. Об этом сообщает "Российская газета"

Законопроект внесла "Справедливая Россия". Он предполагает внесение новой статьи в "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", которая запрещает "проектирование многоквартирных домов, предусматривающих возможность применения (использования) сжиженного углеводородного и природного газа в жилых помещениях таких многоквартирных домов".

"Также законопроектом предусматривается дополнение ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" новой статьёй, запрещающей газификацию жилых помещений в многоквартирных домах при строительстве таких домов, за исключением случаев, установленных правительством Российской Федерации", — отмечается в законопроекте.