"Первый канал" показал полуфинал Высшей лиги КВН с участием калининградской команды (видео)

"Первый канал" показал полуфинал Высшей лиги КВН с участием Сборной Калининградской области. За выход в финал также боролись: Сборная Большого Московского государственного цирка (Москва), "Спарта Номад" (Астана), "Плюшки" (Тверь), Сборная Забайкальского края (Чита).

Команды сыграли в приветствие, биатлон, видеоблог и музыкальный фристайл.

Приветствие команды из Калининграда началось с осенней депрессии, от которой пытался спастись Богдан.

— Подумай о будущем, что ты будешь делать, если не КВН?

— Да хоть в политику пойду.

— Ты в политике не разбираешься.

— Слышь. Я, вообще-то, разбираюсь. У меня друг в ЛГБТ состоит.

— Может, в ЛДПР?

— Не-не-не, ты чё, он не из этих.

Завершили первый конкурс калининградцы видео с кадрами дворового футбола. В видеоблоге команда прибегла к помощи настоящего профессионала своего дела — Сергея Дружко, который помог ей раскрыть тайны КВН.

"Вы не задумывались, почему команда из Калининграда никогда не выигрывала Высшей лиги? И правильно делали. Об этом нужно задумываться команде из Калининграда".

В музыкальном номере спели песню, чтобы понравиться всем членам жюри. Сначала исполняли композицию на английском, после решили перевести фрагмент на русский язык. Появляющийся на сцене Богдан прогнозировал, как жюри в будущем (в конце конкурса) отреагирует на выступление.

— Я из будущего, вам Эрнст за песню "три" поставил. Ему не понравилось, как мы переводим.

— Песню?

— Нет, эфирное время "Первого канала".

— Стойте, Галустян нам три поставил!

— А ему что не понравилось?

— Говорит, что нам не хватает наглости, дерзости, то есть до этого сидел нормально, не выпендривался, а сейчас борзеть начал.

— Естественно, мы не можем, да и не хотели изменить будущее.

— Мы просто хотели сказать, что в погоне за будущим не забывайте наслаждаться настоящим.

— Красивая мысль, Богдан, а кто это сказал?

— Любой из 12 уволенных губернаторов.