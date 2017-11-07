"Первый канал" объявил дату, когда покажут полуфинал Высшей лиги КВН с участием калининградской команды
"Первый канал" объявил дату второго полуфинала Высшей лиги. Как сообщается на сайте Международного союза КВН, игру покажут 12 ноября в 22:30.
Во втором полуфинале на сцену вышли Сборная Большого Московского государственного цирка (Москва), "Спарта Номад" (Астана), "Плюшки" (Тверь), Сборная Калининградской области, Сборная Забайкальского края (Чита).
Команды сыграли четыре конкурса: приветствие, биатлон, видеоблог и музыкальный фристайл.
По сумме баллов команда из Калининграда оказалась
на третьем месте. Второе разделили "Спарта" и "Плюшки". Первое взяла команда циркачей. В финал вышли два коллектива. Калининградская команда в этом году впервые попала
в главную телевизионную лигу клуба.