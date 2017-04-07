Сборная Калининградской области вышла в полуфинал Высшей лиги КВН
Фото с сайта Международного союза КВН
Сборная Калининградской области выступила в четвертьфинале Высшей лиги КВН и прошла в полуфинал. Трансляция выступления велась на сайте Международного союза КВН
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Калининградская команда, которая впервые попала в главную телевизионную лигу клуба, соревновалась с командами "Радио Свобода" (Ярославль), "Мега" (МАСИ, Москва), Сборная Баку (Азербайджан) и "Русская дорога" (АГПУ, Армавир). Калининградцы провели СТЭМ по мотивам романа Толстого "Анна Каренина" и пошутили про футбол.
Напомним, в 1/4 финала Высшей лиги команда попала в феврале
. Калининградцы в очередной раз использовали образ Богдана: как показал опыт, зал очень хорошо его принимает.
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