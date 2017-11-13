Навести порядок до конца недели: в Гвардейске обсудили последствия подтоплений

Размытые дождём территории в Гвардейском округе планируют привести в порядок до конца недели. Как сообщила на своей странице в Facebook помощник главы администрации округа Оксана Теплова, такое заявление прозвучало на оперативном совещании в понедельник.

"На этой неделе управление ЖКХ планирует плотно поработать с подрядчиками по благоустройству дворовых территорий. Прошедшие дожди размыли территории, и их вид, мягко скажем, непрезентабельный. До конца недели поставлена задача навести порядок", — отметила Теплова.

Гвардейский округ оправляется от последствий дождей и подтоплений. Уровень воды в реках приходит в норму. За неделю он снизился на 92 см, с 857 до 765 см.