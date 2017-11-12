Музей изобразительных искусств объявил конкурс на создание нового логотипа
Калининградский областной музей изобразительных искусств объявил конкурс на создание нового логотипа. Об этом сообщается на сайте учреждения.
Принять участие в Конкурсе могут профессиональные дизайнеры, студенты направления "Дизайн" и дизайн-студии. Для этого необходимо отправить заполненную регистрационную форму и конкурсные работы на адрес электронной почты: pr@kaliningradartmuseum.ru
. В теме письма необходимо указать "Конкурс лого". От одного заявителя принимается не более трёх вариантов логотипа и элементов фирменного стиля. Победитель получит премию в размере 50 тысяч рублей.