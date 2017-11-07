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Калининградскую Художественную галерею переименовали в Музей изобразительных искусств

09:00
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В Калининграде Художественная галерея переименована в Музей изобразительных искусств. Об этом сообщается на сайте музея.
 
"Решение о внесении корректив в "брендовое" название не спонтанно, а логически обосновано. С момента своего основания музей воспринимался как выставочное пространство с временными экспозициями. Но за годы своей деятельности музей сумел не только сформировать фондовые коллекции, но и создать уникальную постоянную экспозицию, которая является неотъемлемой частью музея, говорящей о совершенно ином, негалерейном уровне учреждения", — говорится в сообщении. 

В ближайшее время будет объявлен конкурс на создание нового логотипа и элементов фирменного стиля. Пока Музей находится по старому адресу.
 

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