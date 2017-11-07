Калининградскую Художественную галерею переименовали в Музей изобразительных искусств

В Калининграде Художественная галерея переименована в Музей изобразительных искусств. Об этом сообщается на сайте музея.

"Решение о внесении корректив в "брендовое" название не спонтанно, а логически обосновано. С момента своего основания музей воспринимался как выставочное пространство с временными экспозициями. Но за годы своей деятельности музей сумел не только сформировать фондовые коллекции, но и создать уникальную постоянную экспозицию, которая является неотъемлемой частью музея, говорящей о совершенно ином, негалерейном уровне учреждения", — говорится в сообщении.



В ближайшее время будет объявлен конкурс на создание нового логотипа и элементов фирменного стиля. Пока Музей находится по старому адресу.