В Советске в 2019 году построят медицинский центр

В Советске к концу 2019 года будет построен медицинский центр широкого профиля. Об этом журналистам заявил вице-премьер правительства Калининградской области Илья Баринов.

"Для улучшения качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Советска и ближайших к нему муниципалитетов планируется создание межрайонного медико- диагностического центра", — сказал заместитель председателя областного правительства.

Чиновник сообщил, что специалисты уже разрабатывают медико-техническое задание на проект. Предполагается, что в конце 2019 года новое медучреждение примет первых пациентов.

Жители Советска регулярно вынуждены обращаться за консультациями и некоторыми медицинскими услугами в другие города области, признал Баринов.

"Люди, проживающие в Советске, неоднократно обращались лично ко мне и региональный Минздрав, поэтому с проблемой мы знакомы досконально", — сказал вице-премьер. Он уточнил, что сейчас для оперативной доставки пациентов из Советска в Калининград, Гусев и Черняховск центральная районная больница города будет обеспечена дополнительными машинами экстренной помощи.