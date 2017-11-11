Студсоюз протестует против выселения студентов из общежитий во время ЧМ-2018

Российский студенческий союз выступил против выселения студентов из общежитий во время проведения ЧМ-2018. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РСС.

Накануне Минобрнауки сообщил, что ряд вузов заключают контракты на размещение сотрудников МВД, которые будут обеспечивать правопорядок во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. В министерстве уточнили, что размещение будет оплачено территориальными органами МВД, права студентов также будут соблюдены.

Однако учащиеся вузов обеспокоены слухами, что иногородних студентов временно выселят из общежитий, чтобы обеспечить места сотрудникам МВД.

"В Российский студенческий союз поступают обращения студентов, обеспокоенных распространением слухов о выселении иногородних обучающихся из общежитий на период проведения Чемпионата мира по футболу летом 2018 года. В них сообщается, что администрации университетов обсуждают возможность изменения процесса обучения, времени проведения сессии и практики. Российский студенческий союз направил обращение в правительство России с просьбой не допустить принудительного выселения студентов из общежитий", — отметили в пресс-службе РСС.

Союз сообщил также, что в организацию обращаются студенты с жалобой на действия администраций вузов. По некоторым данным, в учебных заведениях обсуждается возможность изменения процесса обучения и переноса летних сессий.