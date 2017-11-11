Минздрав намерен запретить продажу алкоголя нетрезвым покупателям

В Минздраве рассматривают возможность введения запрета на продажу алкогольных напитков покупателям в состоянии подшофе. Об этом сообщает Dailystorm

Министерство положительно отозвалось об идее наделить продавцов и работников точек общепита отказывать в приобретении алкоголя нетрезвым клиентам. В ведомстве считают, что такое ограничение приведёт к снижению потребления спиртных напитков, пишет портал.

С инициативой в сентябре этого года в Минздрав обратился автор идеи Султан Хамзаев, координатор проекта "Трезвая Россия". Хамзаев убежден, что новая поправка снизит не только потребление алкоголя в государстве.

"Уменьшится количество ДТП, преступлений против здоровья и жизни, хулиганских выходок, всего, что было вызвано неограниченным употреблением спиртных напитков", — считает автор идеи.