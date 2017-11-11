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Главная Новости Общество

Минздрав намерен запретить продажу алкоголя нетрезвым покупателям

10 ноября 201721:42
  881
В Минздраве рассматривают возможность введения запрета на продажу алкогольных напитков покупателям в состоянии подшофе. Об этом сообщает Dailystorm.
 
Министерство положительно отозвалось об идее наделить продавцов и работников точек общепита отказывать в приобретении алкоголя нетрезвым клиентам. В ведомстве считают, что такое ограничение приведёт к снижению потребления спиртных напитков, пишет портал.  
 
С инициативой в сентябре этого года в Минздрав обратился автор идеи Султан Хамзаев, координатор проекта "Трезвая Россия". Хамзаев убежден, что новая поправка снизит не только потребление алкоголя в государстве.
 
"Уменьшится количество ДТП, преступлений против здоровья и жизни, хулиганских выходок, всего, что было вызвано неограниченным употреблением спиртных напитков", — считает автор идеи.
 
В ведомстве Вероники Скворцовой отметили, что единственной проблемой при внедрении новшества в правила торговли алкогольной продукцией может стать разработка критериев, по которым продавцы и бармены смогут определять факт и степень опьянения покупателя. Ранее Минздрав отказался легализовать продажи алкоголя через интернет.
 

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