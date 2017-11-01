Минздрав РФ отказался легализовать продажи алкоголя через интернет

Минздрав России не разрешил продавать спиртные напитки в интернет-магазинах. Об этом сообщают Известия
со ссылкой на заявление замглавы министерства Дмитрия Костенникова.
Законопроект Минфина о легализации продаж алкоголя через интернет с начала 2018 года не нашёл поддержки в Минздраве. В отзыве ведомства о предлагаемых поправках в законодательство говорится о том, что намерение расширить возможности торговцев спиртным идёт вразрез с государственной политикой по сокращению потребления алкоголя населением.
Кроме того, законопроект не предусматривает способов проверки возраста покупателя, уточнил замглавы министерства здравоохранения РФ Дмитрий Костенников. Чиновник предположил, что в реальности товар может забрать любой клиент, предъявивший квитанцию об оформлении и оплате заказа.
"Минздрав не может согласовать представленный законопроект", — подтвердил Костенников.
Одновременно пресс-служба Минфина заявила, что механизм продажи спиртного онлайн все же предусматривает ограничения для несовершеннолетних. Так, курьер должен проверить возраст заказчика, потребовав документы, как это делается в магазинах.
Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович заявлял
о скорой легализации в России продаж алкоголя через интернет. Предполагалось, что проект может быть одобрен сначала только для вина.