Минздрав РФ отказался легализовать продажи алкоголя через интернет

Минздрав России не разрешил продавать спиртные напитки в интернет-магазинах. Об этом сообщают Известия со ссылкой на заявление замглавы министерства Дмитрия Костенникова.

Законопроект Минфина о легализации продаж алкоголя через интернет с начала 2018 года не нашёл поддержки в Минздраве. В отзыве ведомства о предлагаемых поправках в законодательство говорится о том, что намерение расширить возможности торговцев спиртным идёт вразрез с государственной политикой по сокращению потребления алкоголя населением.

Кроме того, законопроект не предусматривает способов проверки возраста покупателя, уточнил замглавы министерства здравоохранения РФ Дмитрий Костенников. Чиновник предположил, что в реальности товар может забрать любой клиент, предъявивший квитанцию об оформлении и оплате заказа.

"Минздрав не может согласовать представленный законопроект", — подтвердил Костенников.

Одновременно пресс-служба Минфина заявила, что механизм продажи спиртного онлайн все же предусматривает ограничения для несовершеннолетних. Так, курьер должен проверить возраст заказчика, потребовав документы, как это делается в магазинах.