Дворкович: Торговля в России алкоголем через интернет будет легализована

Вице-премьер России Аркадий Дворкович рассказал о том, что в будущем в стране легализуют интернет-торговлю алкоголем. Как сообщает Rambler News Service
, заявление было сделано на форуме АКОРТ.
"Ещё одна тема, которая имеет важнейшее значение – изменение регулирования электронной торговли, – сказал Дворкович. – Это касается и алкогольной продукции. Пока идут дискуссии, но, тем не менее, я думаю, что всё равно в будущем будет интернет-торговля алкогольными напитками. Как именно это будет отрегулировано, какое будет правоприменение, над этим ещё нужно работать, но это будет постепенно менять структуру рынка".
По мнению вице-премьера, Госдума вряд ли одобрит продажу сразу всех видов алкогольных напитков в интернете, поэтому сначала проект может быть запущен для российского вина. По его словам, в думе уже обсудили формат и правила такой продажи.
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