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Главная Новости Общество

Джонни Депп, Егор Летов и Найк Борзов: как провести в Калининграде 10–12 ноября

16:38
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На этих выходных калининградцы смогут посетить несколько кинопремьер, две публичные лекции, спектакли приезжих театров, вечеринки и концерты звёзд. Клопс.Ru составил обзор самых интересных развлекательных мероприятий грядущего уикенда.


Для любителей посидеть и посмотреть

На этой неделе можно будет увидеть Джонни Деппа, Пенелопу Крус и Мишель Пфайффер в экранизации романа Агаты Кристи "Убийство в Восточном экспрессе" (18+) — знаменитый сыщик Эркюль Пуаро берётся за дело.

Симпатичная французско-бельгийская комедия "Афера доктора Нока"(16+) расскажет об авантюристе, который прикидывается медиком в небольшом городке, чтобы спастись от врагов, ну и обманывает своих пациентов, как только может. Ещё одна французская комедия — "Женись на мне, чувак" (18+) — посвящена фиктивным бракам.
Российская драма "Рок" (16+) — это история Ивана Шахназарова о провинциальных музыкантах, которые отправились покорять Москву и нашли кучу проблем.

Кроме того, у поклонников живописи или необычной анимации интерес вызовет уникальный мультфильм "Ван Гог. С любовью, Винсент" (16+) — события разворачиваются после смерти художника, а каждый кадр нарисован масляными красками в духе картин великого нидерландца.

В пятницу в 19:00 в научном антикафе КГТУ пройдёт лекция кандидата филологических наук Алексея Чернякова по творчеству панк-поэта Егора Летова "Снаружи всех измерений" (12+), вход на неё свободный. В музее-квартире Altes Haus-Hufen в это же время начнётся открытая лекция кандидата философских наук Андрея Тесли "Русский народ и русские народности: Николай Костомаров" (6+).

Театр "Третий этаж" в субботу в 19:00 приглашает на новый спектакль "Россия распятая" по стихам Максимилиана Волошина (18+). В воскресенье на сцене драмтеатра в рамках фестиваля искусств "Балтийские сезоны" покажет постановку "Времена года" (12+) театр-балет "Москва". В это время в доме искусств начнётся спектакль "Потрясающая баба" (12+) с участием актрисы Елены Кориковой.


Для поклонников ночной жизни

В клубе Yalta в пятницу, 10 ноября, выступит Валентин Стрыкало с новым альбомом (16+). В Kaliningrad City Jazz пойдёт трибьют нежной французской певицы Милен Фармер (18+) в исполнении коллектива Trio Paris. На "Вагонке" в это время выступит Найк Борзов (18+). На сцену "Кури бамбук!" выйдут гости из Санкт-Петербурга "Скворцы Степанова" (16+), на разогреве — местная группа "Паровоз", автор бессмертного калининградского хита "Здравствуй, "Лидл", здравствуй, ‟Бедронка”".

В "Дредноуте" в субботу состоится трибьют песен Земфиры (16+) в исполнении Натальи Наумовой (вокал), Дмитрия Солодовникова (гитара) и Марины Савельевой (клавиши, синтезатор). В "Детройте" в это время представит программу петербургский "Электрофорез" (18+).

В воскресенье в 17:00 в театре эстрады "Янтарь-Холл" начнётся концерт Александра Розенбаума (12+). В 19:00 в клубе Yalta начнётся Sunday Hell — 7 (18+). На сцену выйдут заметные калининградские коллективы, исполняющие композиции в стиле brutal death metal, post-rock, blackened death metal и так далее. А в 20:00 в "Дредноуте" состоится встреча поэтом и поклонником словесного творчества "Точка сгущения" (16+).


Для сторонников активного отдыха

В субботу, 11 ноября, в 16:00 Центр художественной гимнастики и эстетических видов спорта "Созвездие" приглашает посетить Кубок А. Шемарова по вольной борьбе (0+). Призовой фонд соревнований составляет 200 тысяч рублей.
 
В воскресенье в 15:00 калининградская "Балтика" проведёт со "Спартаком-2" матч первенства России по футболу среди команд Футбольной национальной лиги сезона 2017/18. Уже известно, что на встречу из Москвы едут фанаты. 
 

Для детей

Ребятам понравится добрый мультик "Маленький вампир" (6+), который стартует в кинотеатрах на этой неделе. Лента расскажет о том, как подружились человеческий ребёнок и сын вампиров.
 
В субботу малышам можно предложить посмотреть спектакль "Муха-цокотуха" (0+) в Театре кукол. Кроме того, в этот день в 11:00 Калининградский зоопарк приглашает на авторскую экскурсию "Как рыба в воде" (0+) об обитателях аквариумов. 

В воскресенье в Театре кукол покажут "Кошкин дом" (12+) по стихам С. Маршака.
 

Самые заметные события ноября — на интерактивной карте Клопс.Ru.

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