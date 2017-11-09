В Калининградском зоопарке пройдёт новая авторская экскурсия

Калининградский зоопарк приглашает посетителей на новую экскурсию, посвящённую водным обитателям. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



Познавательная прогулка из цикла "Другой зоопарк" называется "Как рыба в воде". Посвящена она не только экспонатам, живущим в аквариумах, но и системе многоступенчатой очистки воды, которая поступает зоопарковым рыбам. Кроме того, каждый посетитель сможет покормить с руки гигантских карпов.



"О том, что такое уровень солёности, чем защищается скат-хвостокол и умеют ли карпы есть с руки, расскажет заведующий отделом "Ихтиология" Наталья Калинина. Она же познакомит участников экскурсии с самыми древними обитателями подводных глубин — хрящевыми рыбами, их эволюционно "продвинутыми" собратьями — окунеобразными, а также с искусственно выведенными породами рыб, которые появились на Земле благодаря человеку", — отметили в зоопарке.



Экскурсия пройдёт в воскресенье, 12 ноября. Начало в 12:00.