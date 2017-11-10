Алиханов призвал решить вопрос с финансированием льготных лекарств

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал в ближайшее время решить вопрос с финансированием льготных лекарств. Такое заявление прозвучало на оперативном совещании в пятницу, 10 ноября.

"Александр Георгиевич Ярошук обратился с вопросом о дополнительном финансировании лекарственного обеспечения. Призываю коллег не заниматься поиском неточностей в документах, согласовать его скорее и обеспечить, чтобы не получить ситуацию прошлого года, когда у нас не хватало. У нас там и инсулин, и другие препараты", — подчеркнул глава региона.