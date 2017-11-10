Инвестор "стакана" в Светлогорске откроет апартаменты в недостроенном здании
Агентство по архитектуре и строительству Калининградской области выдало разрешение на реконструкцию недостроенного здания в Светлогорске под апарт-отель. Соответствующая информация размещена
на сайте регионального правительства.
Речь идёт о здании на ул. Ленина, 36. После реконструкции там разместятся комплекс апартаментов, автостоянка и магазин. Разрешение выдано до декабря 2018 года. Общая площадь составляет 7649 кв.м.
Работами займётся ООО "Шеф Повар". Руководитель компании — Александр Качанович, инвестор
светлогорского апарт-отеля, получившего прозвище "стакан".