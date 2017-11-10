Роскомнадзор: Viber и WhatsApp сотрудничают с ведомством в рамках "закона Яровой"

Мессенджеры Viber и WhatsApp включились в переговоры с Роскомнадзором и консультируют ведомство по интересующим его вопросам в рамках «закона Яровой». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

У ведомства пока нет острого запроса на включение мессенджеров Viber, WhatsApp и Facebook Messenger в реестр организаторов распространения информации, рассказал журналистам Жаров.

"У нас такой бурный диалог с Telegram. Со всеми остальными компаниями мы ведем консультации. У нас пока нет острого запроса на включение их в этот реестр", — уточнил глава Роскомнадзора.

Жаров напомнил, что сейчас в России заблокированы Line и Blackberry Messenger, однако предполагается, что в ближайшее время они предоставят свои данные для включения в реестр.