В Калининграде на ул. Лазо зарезервировали 70 участков для многодетных семей
Администрация Калининграда зарезервировала 70 земельных участков для многодетных семей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации
.
Земля находится на ул. С. Лазо в Калининграде. Всего там 70 участков по шесть соток каждый. Их выделят под строительство домов индивидуального жилищного фонда.
Весной в администрации Калининграда рассказали
, что до конца года земельные участки получат 200 многодетных семей. С 2014 по 2016 год по такой схеме гражданам предоставили 287 участков.