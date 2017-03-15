Мэрия: в 2017 году 200 многодетных семей получат земельные участки в Калининграде

В течение 2017 года гражданам, имеющим трёх и более детей, предоставят 200 земельных участков в Калининграде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



С 2014 по 2016 год многодетные граждане получили в Калининграде 287 земельных участков. Они располагались в кварталах существующей малоэтажной застройки, в границах территорий, на которые разработана документация по планировке и межеванию территорий, выполнены схемы инженерного обеспечения и определены ориентировочные объёмы и стоимости работ по строительству инженерно-транспортной инфраструктуры.



В 2014 году городские власти утвердили проект планировки с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Подп. Емельянова — ул. Дзержинского — железная дорога — ул. Энергетиков — ул. Ямская — ул. С. Лазо — ул. Новинская в Московском районе. В границах проекта планировки предусмотрено образование 476 земельных участков для многодетных семей. Ещё 286 участков предусмотрены в границах ул. А. Суворова — пер. Ладушкина — ул. Камская — железная дорога — перспективная улица в Московском районе.