Погром в детском приюте и узники форта: в Калининграде вспомнят о трагических событиях Хрустальной ночи

В четверг, 9 ноября, в Калининграде почтят память погибших во время Хрустальной ночи в 1938 году. Об этом Клопс.Ru сообщили в калининградской еврейской общине.

9–10 ноября 1938 года по всей нацистской Германии прокатилась волна еврейских погромов, организованная и спровоцированная действующими властями. Штурмовики из СА вместе с "сознательными" гражданами, "патриотами своей страны" громили еврейские магазины и синагоги. Официальным поводом стало убийство немецкого дипломата 17-летним польским евреем в Париже.

7 ноября 1938 года экстренный выпуск "Фёлькишер беобахтер" призвал к погрому: "Германский народ не будет терпеть невыносимую ситуацию. Сотни тысяч евреев контролируют целые секторы в немецкой экономике, радуются в своих синагогах, в то время как их соплеменники в других государствах призывают к войне против Германии и убивают наших дипломатов".

9 ноября к нацистским руководителям обратился Геббельс: "Национал-социалистическая партия не унизится до организации выступлений против евреев. Но если на врагов рейха обрушится волна народного негодования, то ни полиция, ни армия не будут вмешиваться". Позже, на Нюрнбергском процессе, выяснится, что руководство национал-социалистической партии не только унизилось до организации "выступлений против евреев", но и было их инициатором.

Полиция погрому не препятствовала. Улицы немецких городов оказались усыпаны битым стеклом. Около 90 человек были убиты, сотни ранены и покалечены, около 30 тысяч отправлены в концентрационные лагеря. Погромщики разрушили тысячи домов, торговых и коммерческих предприятий, 267 синагог были сожжены или разгромлены. Общий ущерб составил 25 миллионов рейхсмарок, из которых значительная часть пришлась на разбитые витрины. Позже этот погром нацисты красиво назовут Хрустальной ночью, или Ночью разбитых витрин.

Кёнигсберг исключением не стал. Его жители приняли активное участие в Хрустальной ночи.

Фриц Гаузе в своей книге "Кёнигсберг в Пруссии: История одного европейского города" рассказывает, что в Кёнигсберге нацисты сожгли синагогу, располагавшуюся возле Кафедрального собора, разгромили еврейский детский приют, фактически выгнав воспитанников приюта на улицу. Также пострадали "неарийские" банки, магазины, предприятия.

Рядом с Кёнигсбергом концентрационных лагерей не было. Как пишет в своей книге Фриц Гаузе, "беспорядочно и противозаконно арестованных" свозили в форт Кведнау (ныне форт №3 в конце улицы Александра Невского).

Некоторые источники указывают на то, что во враги немецкого народа после Хрустальной ночи попали и вполне себе арийского происхождения владельцы торговых домов, потребительские общества и магазины единых цен. Такие торговые предприятия, как пишет Гаузе, "ариизировались", то есть продавались за бесценок надёжным партайгеноссе и продолжали работать, но уже под другим названием.

В Калининграде траурное мероприятие состоится 9 ноября в 19:00. Сбор у строящейся синагоги на ул. Октябрьской.