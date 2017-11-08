В Калининграде откроется выставка "Евреи в Кёнигсберге"

В Историко-художественном музее Калининграда в четверг, 9 ноября, открывается выставка "Евреи в Кёнигсберге на рубеже столетий". Об этом сообщается на официальной странице учреждения "ВКонтакте"

Событие приурочено к Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма (International Day Against Fascism, Racism and Antisemitism). В экспозиции будут представлены документы и фотографии, рассказывающие о жизни евреев в Кёнигсберге до 1933 года, когда в силу вступило антисемитское законодательство Третьего рейха.



"Представленные в экспозиции фотографии и документы долгое время были абсолютно недоступны, а то и забыты. Они хранились в красном чемодане на Лонг-Айленде (США), в саквояже в Йоханнесбурге (ЮАР), в планшете лётчика в Рамат-Гане (Израиль) и во многих других местах, — отмечают в музее. — На поиски, расшифровку и систематизацию этих материалов ушли годы".



Выставка откроется в 17:00. За час до этого куратор мероприятия, профессор Рут Лейзеровиц проведёт экскурсию с обзором экспонатов.