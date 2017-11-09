Аэропорт Храброво купил аварийный настил для буксировки самолётов

Калининградский аэропорт Храброво купил новое аварийно-спасательное оборудование. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Оснащение аэропорта пополнилось подфюзеляжным ложементом и аварийным настилом. Ложемент — это платформа грузоподъёмностью 15 тонн, предназначенная для буксировки аварийных воздушных судов. С помощью настила можно транспортировать самолёт, шасси которого находится на мягком грунте. Он устойчив к воде, износу, коррозии, реагентам, авиационному топливу и маслам.

"Таким образом, на сегодняшний день аэропорт Храброво имеет комплект оборудования для эвакуации воздушных судов, включающий в себя аварийный пневмотканевый подъёмник, аварийный настил и подфюзеляжный ложемент. Данное аварийно-спасательное оборудование позволяет осуществить подъём и стабилизацию воздушного судна, выкатившегося за пределы взлётно-посадочной полосы или рулёжной дорожки на грунт или получившего повреждение шасси, а также произвести его последующую буксировку", — говорится в сообщении.