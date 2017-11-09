Аэропорт Храброво купил аварийный настил для буксировки самолётов

Калининградский аэропорт Храброво купил новое аварийно-спасательное оборудование. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Оснащение аэропорта пополнилось подфюзеляжным ложементом и аварийным настилом. Ложемент — это платформа грузоподъёмностью 15 тонн, предназначенная для буксировки аварийных воздушных судов. С помощью настила можно транспортировать самолёт, шасси которого находится на мягком грунте. Он устойчив к воде, износу, коррозии, реагентам, авиационному топливу и маслам.
"Таким образом, на сегодняшний день аэропорт Храброво имеет комплект оборудования для эвакуации воздушных судов, включающий в себя аварийный пневмотканевый подъёмник, аварийный настил и подфюзеляжный ложемент. Данное аварийно-спасательное оборудование позволяет осуществить подъём и стабилизацию воздушного судна, выкатившегося за пределы взлётно-посадочной полосы или рулёжной дорожки на грунт или получившего повреждение шасси, а также произвести его последующую буксировку", — говорится в сообщении.
3 января самолёт "Аэрофлота" при посадке в Храброво выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Никто из пассажиров не пострадал
. Из-за отсутствия необходимого оборудования воздушное судно удалось эвакуировать только вечером 4 января. В августе аэропорт приобрёл аварийный подъёмник
для самолётов.