Аэропорт Храброво купил аварийный подъёмник для самолётов

Калининградский аэропорт Храброво приобрёл пневмотканевый подъёмник для самолётов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Приспособление предназначено для подъёма самолётов в аварийных ситуациях. Оно рассчитано на работу с судами типа B-737CL, NG, A-319-321 и меньшей массы. При повреждении шасси подъёмник позволяет осуществить безопасный подъём самолёта в четырёх точках с последующей эвакуацией со взлётно-посадочной полосы или лётного поля. Его могут использовать для дальнейшей транспортировки судна.

"Высота подъёма составляет не менее 2,45 м, грузоподъёмность — 25 т в одной точке подъёма. В комплекте поставки, кроме баллонов АПТП, аэропорт получил компрессор, пневмораспределитель, комплект шлангов и транспортировочный автомобильный прицеп. При получении АПТП в аэропорту Храброво было проведено его испытание", — сообщили в пресс-службе.

На покупку подъёмника аэропорт использовал собственные средства. Сумма составила около 10 млн рублей. Помимо этого, закупили другое аварийно-спасательное оборудование. Ожидается поставка аварийного настила и подфюзеляжного ложемента для транспортировки самолётов. Оборудование купили в рамках реконструкции аэропорта и подготовки к проведению игр ЧМ-2018.