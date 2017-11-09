В администрации Калининграда задумались над введением пятидневки в городских школах
В администрации Калининграда задумались над введением пятидневки в школах города. Об этом в эфире программы "Авторитет с Еленой Воловой" на радио "Комсомольская правда-Калининград"
заявил Александр Ярошук.
"Изучаем вопрос. Есть планы по тому, чтобы перейти во всех школах на пятидневку. Считаем все эти моменты. Окончательное решение будет принято в конце декабря. Сейчас смотрим, чтобы ничего не нарушить", — подчеркнул градоначальник.
Вице-премьер регионального правительства Илья Баринов ранее прокомментировал
заявление депутата Александра Пятикопа о том, что в школах региона существует риск появления третьих смен. По словам чиновника, такой вероятности нет.