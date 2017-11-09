В администрации Калининграда задумались над введением пятидневки в городских школах

В администрации Калининграда задумались над введением пятидневки в школах города. Об этом в эфире программы "Авторитет с Еленой Воловой" на радио "Комсомольская правда-Калининград" заявил Александр Ярошук.

"Изучаем вопрос. Есть планы по тому, чтобы перейти во всех школах на пятидневку. Считаем все эти моменты. Окончательное решение будет принято в конце декабря. Сейчас смотрим, чтобы ничего не нарушить", — подчеркнул градоначальник.