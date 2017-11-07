Вице-премьер Баринов опроверг появление третьей смены в школах Калининграда

В Калининградских школах не будут вводить третью смену. Об этом Клопс.Ru сообщил заместитель председателя регионального правительства Илья Баринов.

Чиновник прокомментировал заявление депутата Александра Пятикопа о том, что в школах региона существует риск появления третьих смен. По словам чиновника, такой вероятности нет.

"Полагаю, Александр Иванович ведет какую-то свою статистику, основанную на понятных только ему показателях, говоря, что регион входит в зону с высоким риском возникновения третьей смены в школах. Данные государственного статистического наблюдения говорят об обратном – менее 10 тыс. детей посещают школу во вторую смену. 9,6% от числа учащихся – один из самых низких показателей среди субъектов Российской Федерации", — заявил Баринов.

Вице-премьер отметил, что только в четырёх муниципалитетах Калининградской области дети учатся в две смены. Это Калининград, Балтийск, Гурьевск и Черняховск. Ситуация по всем школам находится на постоянном контроле правительства.