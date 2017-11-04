Пятикоп: Калининград входит в число регионов, где может появиться третья смена в школах

Калининград входит в число российских регионов, где в школах может появиться третья смена. Такое заявление сделал депутат Госдумы Александр Пятикоп во время брифинга в пятницу, 3 ноября.

"Проблема обеспечения доступности школьного образования у нас существует. Калининградская область входит в число неблагополучных регионов с точки зрения опасности появления третьей смены. В Чечне 64% учится в третью смену. В Дагестане — 47%. Сейчас нам нужны школы в Балтийске, в Черняховске, в Гурьевске – по одной. Остальные семь в Калининграде. Отыграли контракт в этом году на строительство школы на ул. Аксакова. Есть проблемы по строительству школ уже в сложившихся микрорайонах, где нет территорий для строительства огромных зданий", — пояснил депутат.