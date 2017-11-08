Глава Калининграда Александр Ярошук признался, что часто плачет

Глава Калининграда признался, что часто плачет на мероприятиях. Об этом Александр Ярошук заявил в эфире программы "Авторитет с Еленой Воловой" на радио "Комсомольская правда-Калининград"

"Я очень сентиментальный. Я плакал, когда смотрел индийские фильмы. Когда выступают дети, всегда плачу, когда от души люди говорят. Я не стесняюсь об этом говорить. Все, кто участвует в тех или иных мероприятиях, знают", — подчеркнул градоначальник.