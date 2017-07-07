На Бога надейся: о чём Ярошук предлагал молиться калининградцам

Накануне Дня города Александр Ярошук вновь предложил помолиться , чтобы дождь не испортил горожанам праздника. Клопс.Ru решил вспомнить, сколько раз очень верующий глава Калининграда призывал жителей города следовать его примеру и обратиться к всевышнему для решения вполне житейских вопросов.

Выпускникам ― думать о душе

В мае 2015 года мэр Калининграда обратился к выпускникам в эфире программы "Главный час" на канале "Каскад". Ярошук посоветовал ребятам молиться и думать о душе, потому что они вступают в "очень непростую, но интересную жизнь".

"Конечно, хочется пожелать больше думать о душе. Я всегда выпускникам говорю: больше думайте о душе, молитесь, и тогда вы все преграды, которые будут встречаться на вашем жизненном пути, а, поверьте, их будет очень много, решите как надо ― как в Евангелии, как в Библии. Поэтому не забывайте о своей душе и о боге", ― сказал глава города.

Холодная зима 2015-го

В сентябре 2015 года Ярошук предрёк в Калининграде страшную зиму, щедрую на осадки. Он рассказал, что холодное время года будет непростым для калининградского МУП "Чистота", у которого половина имеющейся техники требует срочной замены.

Во время отчёта директора муниципального предприятия Александр Ярошук угрожающим голосом предупредил: "Зима будет страшная просто!". На это Светлана Калинина сообщила, что в том случае, если "прогноз погоды" градоначальника оправдается, имеющаяся в распоряжении техника просто не справится.

"Будем молиться, чтобы зима была тёплая", — заявил Ярошук, услышав, что покупка одной такой машины обойдётся в 4,5–5 миллионов рублей.

Высказывание Ярошука, растиражированное в местных СМИ, не осталось без внимания и федеральных коллег. В утреннем шоу на "Авторадио" "Мурзилки Live" спели про главу Калининграда Александра Ярошука и калининградскую зиму.

К слову, в 2015 году мольбы были услышаны. Зима была не очень снежная.

Духовная работа россиян

В марте 2015-го в эфире программы "Главный час" Александр Ярошук заверил, что совсем скоро Россия станет для всех ориентиром, потому что граждане страны занимаются духовной работой.

"Россияне намного круче, потому что мы с утра до вечера говорим о боге. Мы стоим: "Господи, ой, спасибо, какой хороший сегодня день, солнышко было". Или: "Ой, господи, помилуй, тяжело мне", ― пояснил Ярошук.

Паломничество на Соловки

В августе 2016 года Ярошук совершил паломничество на Соловецкие острова. Это путешествие не было связано с работой

"Это не рабочая командировка: я каждый год планирую куда-то поехать по святым местам. Вот было запланировано, и слава тебе, Господи, что всё сложилось и я туда попал", — рассказал Александр Ярошук.

По словам градоначальника, в течение нескольких дней он посетил Соловецкие острова, Апатиты, Кировск, Архангельск и Северодвинск.

Помолимся о погоде

В 2016 году Ярошук предложил молиться о погоде на День города. Градоначальник гарантировал хорошее настроение благодаря насыщенной концертной программе. О погоде пообещал молиться. Об этом Александр Ярошук заявил во время эфира передачи "Главный час" в среду, 6 июля.

"Я всех калининградцев хочу пригласить в субботу на гала-концерт и, самое главное, в воскресенье приглашаем всех на пешеходную зону — будет очень красиво. Очень хорошо подготовили историческую площадку: 70 лет в цифрах, в лицах — увидим, как город менялся каждое десятилетие. Поэтому обещаем хорошее настроение. За погоду не знаю, будем молиться", — заявил Ярошук.

В прошлом году на День города молитвы не помогли, всё равно пошел дождь.