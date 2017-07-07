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На Бога надейся: о чём Ярошук предлагал молиться калининградцам

Автор: Мария Гоменюк-Кравцова
14:11
  847 1
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
Накануне Дня города Александр Ярошук вновь предложил помолиться, чтобы дождь не испортил горожанам праздника. Клопс.Ru решил вспомнить, сколько раз очень верующий глава Калининграда призывал жителей города следовать его примеру и обратиться к всевышнему для решения вполне житейских вопросов.

Выпускникам думать о душе

В мае 2015 года мэр Калининграда обратился к выпускникам в эфире программы "Главный час" на канале "Каскад". Ярошук посоветовал ребятам молиться и думать о душе, потому что они вступают в "очень непростую, но интересную жизнь".
 
"Конечно, хочется пожелать больше думать о душе. Я всегда выпускникам говорю: больше думайте о душе, молитесь, и тогда вы все преграды, которые будут встречаться на вашем жизненном пути, а, поверьте, их будет очень много, решите как надо ― как в Евангелии, как в Библии. Поэтому не забывайте о своей душе и о боге", ― сказал глава города.

Холодная зима 2015-го

В сентябре 2015 года Ярошук предрёк в Калининграде страшную зиму, щедрую на осадки. Он рассказал, что холодное время года будет непростым для калининградского МУП "Чистота", у которого половина имеющейся техники требует срочной замены.
 
Во время отчёта директора муниципального предприятия Александр Ярошук угрожающим голосом предупредил: "Зима будет страшная просто!". На это Светлана Калинина сообщила, что в том случае, если "прогноз погоды" градоначальника оправдается, имеющаяся в распоряжении техника просто не справится.
 
"Будем молиться, чтобы зима была тёплая", — заявил Ярошук, услышав, что покупка одной такой машины обойдётся в 4,5–5 миллионов рублей.
 
Высказывание Ярошука, растиражированное в местных СМИ, не осталось без внимания и федеральных коллег. В утреннем шоу на "Авторадио" "Мурзилки Live" спели про главу Калининграда Александра Ярошука и калининградскую зиму.
 
К слову, в 2015 году мольбы были услышаны. Зима была не очень снежная. 
 

Духовная работа россиян

В марте 2015-го в эфире программы "Главный час" Александр Ярошук заверил, что совсем скоро Россия станет для всех ориентиром, потому что граждане страны занимаются духовной работой.
 
"Россияне намного круче, потому что мы с утра до вечера говорим о боге. Мы стоим: "Господи, ой, спасибо, какой хороший сегодня день, солнышко было". Или: "Ой, господи, помилуй, тяжело мне", ― пояснил Ярошук.
 

Паломничество на Соловки

В августе 2016 года Ярошук совершил паломничество на Соловецкие острова. Это путешествие не было связано с работой.
 
"Это не рабочая командировка: я каждый год планирую куда-то поехать по святым местам. Вот было запланировано, и слава тебе, Господи, что всё сложилось и я туда попал", — рассказал Александр Ярошук. 
 
По словам градоначальника, в течение нескольких дней он посетил Соловецкие острова, Апатиты, Кировск, Архангельск и Северодвинск. 

Помолимся о погоде

В 2016 году Ярошук предложил молиться о погоде на День города. Градоначальник гарантировал хорошее настроение благодаря насыщенной концертной программе. О погоде пообещал молиться. Об этом Александр Ярошук заявил во время эфира передачи "Главный час" в среду, 6 июля.
 
"Я всех калининградцев хочу пригласить в субботу на гала-концерт и, самое главное, в воскресенье приглашаем всех на пешеходную зону — будет очень красиво. Очень хорошо подготовили историческую площадку: 70 лет в цифрах, в лицах — увидим, как город менялся каждое десятилетие. Поэтому обещаем хорошее настроение. За погоду не знаю, будем молиться", — заявил Ярошук.
 
В прошлом году на День города молитвы не помогли, всё равно пошел дождь. 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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qep31ri5esu8t
qep31ri5esu8t #
15:40

а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://tok.pw/zaraza
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