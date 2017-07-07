Ярошук вновь призвал калининградцев молиться за хорошую погоду на День города

Глава Калининграда вновь призвал жителей города молиться за хорошую погоду на День города. Такое предложение прозвучало в эфире программы "С добрым утром, Ярошук!" на радио "Комсомольская правда — Калининград"
от градоначальника Александра Ярошука.
"Надо всем помолиться, чтобы погода была хорошая. Обычно жители города очень цивилизованно проводят праздник. По статистике со стороны силовиков — минимальные нарушения. Мусора, конечно, много, но сами понимаете, сколько людей посещает День города. Слава богу, ничего не ломают", — порадовался Александр Ярошук.
Глава Калининграда порекомендовал посетить праздничные мероприятия, а также воспользоваться такой услугой, как "завтрак по-калининградски".
"Мы мало общаемся со своими близкими. Это ещё одна возможность пойти позавтракать и всей семьёй провести время вместе. При этом неважно, кто и что при этом будет заказывать", — подчеркнул градоначальник.
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