"Это не развитие": в Калининграде представили проект бюджета на 2018 год

Власти Калининграда представили новый бюджет города. В среду, 8 ноября, состоялись публичные слушания по проекту на 2018 год и плановый период 2019–2020. О том, повлияет ли как-то предстоящий мундиаль на цифры в графе "доходы" и почему Александр Ярошук назвал представленный проект "не бюджетом развития", — в материале Клопс.Ru.

Часть 1. Доходы

Основные характеристики проекта на эти годы следующие. Доходная часть бюджета-2018 меньше, чем в 2017 году, на 2 млрд. Глава Калининграда объяснил это тем, что в прошлом году активно распродавалось муниципальное имущество.

В 2017 году эта цифра составляла 12 млрд 771 млн, а в 2018 — 10 млрд 929 млн. К 2020 году этот показатель вырастет на один миллиард. Бюджет традиционно бездефицитный, поэтому в графе "расходы" значатся аналогичные данные. Это вызвано тем, что у города высокий уровень муниципального долга — более 5 млрд рублей. Затраты на его обслуживание в 2018 году составят более 380 млн рублей.

"7,2 млрд собственных доходов, 3,8 млрд — дотации, которые будут поступать. Бюджет у нас остаётся социально направленным, более 60% идёт на эту сферу. Я считаю, что это бюджет не развития, но тем не менее заложены по статьям те программы, которые у нас востребованны. Это тротуары, текущий ремонт дворов, благоустройство территорий, дороги", — подчеркнул Ярошук после слушаний.

Налог на доходы физических лиц в 2018 году вырастет по сравнению с 2017-м на 120 млн рублей и достигнет показателя в 3 млрд 429 млн. Налоги на имущество вырастут на 184 млн 800 тыс. рублей, или на 19,5%.

"Предстоящий чемпионат мира по футболу не повлияет на доходы Калининграда, потому что налог на прибыль — не наш, к сожалению. Приедут люди, это гостиницы, рестораны, точки торговли — увеличение будет, но не наши", — пояснил глава города.

Часть 2. Расходы

Традиционно самая расходная статья в бюджете — образование — 5,8 млрд рублей. Это более половины расходов бюджета и на 6% больше, чем в 2017 году. На развитие дорожно-транспортного комплекса планируется направить — 1,1 млрд. К 2020 году эта цифра составит 947 млн.

В 2019 году резко вырастут расходы на лизинг низкопольных автобусов. Если в 2018 году они составят 289 млн 650 тысяч, то в 2019 году — уже 349 млн 709 тысяч.

Председатель городского совета депутатов Андрей Кропоткин отметил, что 30 млн выделено на осуществление проекта "Электронный билет".

"К сожалению, на ремонт тротуаров в следующем году выделено мало средств — всего 33 млн рублей против 78 млн рублей в этом году. Надеюсь, что в течение года удастся изыскать дополнительные средства", — заключил Кропоткин.

На финансирование жилищно-коммунального хозяйства будет направлено более 1 млрд рублей.

В лизинг планируется приобрести технику для предприятия "Чистота". "В этом году будем закупать технику, о которой давно говорили. Начнём потихоньку обновлять. Нашли небольшие суммы на закупку, поэтому не в том количестве, в котором хотелось бы", — сказал Александр Ярошук. На вопрос о том, готов ли город к зиме и снегопадам, он ответил: "Мы всегда готовимся к снегопадам, но смотря какая зима будет. Ни в одном городе мира нет техники, которая могла бы справиться сразу. Кроме Москвы, разве что". При этом не исключил, что вновь необходимо будет молиться

В 2018-м в городе будут действовать 15 муниципальных программ, 14 из которых требуют финансирования. В целом 9,2 млрд рублей из бюджета направят на выполнение программных мероприятий. На реализацию адресной инвестиционной программы в 2018 году предусмотрено 743 млн рублей. Эти средства предназначены для проектирования, реконструкции и строительства 20 объектов.