Ярошук возглавил рейтинг цитируемости после высказывания про ЧМ-2018

В эти дни будут выходные, договариваемся об этом с работодателями, чтобы люди, которые не имеют билетов, поехали отдыхать. Город будет переполнен, движение затруднено, практически запрещено. Только челноки, с которыми логистика отработана и понятно, как они будут ездить. Калининградцам лучше выехать из города и отдохнуть на природе, — заявил Ярошук.