Ярошук возглавил рейтинг цитируемости после высказывания про ЧМ-2018
Калининградский градоначальник Александр Ярошук возглавил рейтинг глав столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за октябрь. Об этом сообщает компания "Медиалогия"
, составившая рейтинг.
В октябре СМИ освещали ряд событий с участием главы Калининграда. Так, в преддверии ЧМ-2018 он посоветовал
горожанам быть гостеприимными и "никого не бить", а тех, кто не идёт на матчи, призвал выехать из города на отдых.
В эти дни будут выходные, договариваемся об этом с работодателями, чтобы люди, которые не имеют билетов, поехали отдыхать. Город будет переполнен, движение затруднено, практически запрещено. Только челноки, с которыми логистика отработана и понятно, как они будут ездить. Калининградцам лучше выехать из города и отдохнуть на природе, — заявил Ярошук.
СМИ также писали о том, что политсовет "Единой России" рекомендовал
выдвинуть Ярошука на пост сити-менеджера. Члены партии решили, что градоначальник показал себя как опытного руководителя.
Рейтинг построен на основе базы СМИ, в которую вошли 42 900 источников. Медиаиндекс, от которого зависит место в рейтинге, учитывает частоту и характер упоминаний персоны в СМИ.