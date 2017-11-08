На ул. Тихорецкой в Калининграде построят рынок
Агентство по архитектуре и строительству Калининградской области выдало разрешение на строительство рынка на ул. Тихорецкой. Соответствующая информация размещена на сайте регионального правительства.
Строительство разрешили по адресу ул. Тихорецкая, 2. Площадь объекта составит 861,8 кв.м. Работы должны завершить до 24 апреля 2018 года.
В сентябре глава Калининграда Александр Ярошук заявил, что власти думают над местами для сельскохозяйственных ярмарок. Весной жителям региона предлагали принять участие в голосовании
по выбору нового места.