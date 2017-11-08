Встречу с мэром Янтарного Заливатским продали на благотворительном аукционе за 25 тысяч рублей

Встречу с главой администрации Янтарного Алексеем Заливатским продали на благотворительном онлайн-аукционе проекта Meet For Charity за 25 тысяч рублей. Вырученные деньги пойдут в поддержку "Верю в чудо".

25 тысяч рублей за встречу заплатил житель Гусева Александр Моисеенко. "Алексей действительно интересный человек, с которым приятно познакомиться", — пояснил победитель. По его словам, конкретных вопросов, которые хотелось бы обсудить, нет. При этом было желание "поддержать оригинальную идею".

В описании аукциона указывалось, что с Заливатским можно обсудить разные темы: "От муниципального управления до PR-менеджмента и блокчейн-технологий. Но главное — это возможность знакомства с интересным человеком. На встрече с победителем Алексей Заливатский расскажет, почему обязательно стоит приехать в Янтарный, в чём заключаются особенности работы в муниципалитете и как всегда стоять на своём".