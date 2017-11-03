На благотворительном онлайн-аукционе продают встречу с мэром Янтарного Алексеем Заливатским

Глава администрации Янтарного Алексей Заливатский участвует в проекте Meet For Charity. Встречу с ним продают на благотворительном онлайн-аукционе . Вырученные деньги пойдут в поддержку "Верю в чудо".

"Заливатский — один из тех, кто активно использует социальные сети для привлечения внимания туристов или обсуждения проблем. То самое знаменитое объявление о продаже здания администрации он опубликовал как раз на своей странице в Facebook. Там же постоянно проходит обсуждение наиболее важных событий в жизни Янтарного и Калининградской области. Поговорить с ним можно на разные темы. От муниципального управления до PR-менеджмента и блокчейн-технологий. Но главное — это возможность знакомства с интересным человеком. На встрече с победителем Алексей Заливатский расскажет, почему обязательно стоит приехать в Янтарный, в чём заключаются особенности работы в муниципалитете и как всегда стоять на своём", — значится на странице проекта в Facebook.

Стартовая стоимость лота — 3000 рублей, минимальный шаг аукциона — 2000 рублей.

В 2010 году Алексей возглавил администрацию Мамоново, а спустя четыре года — Янтарного. В 2016 году пляж этого городского округа первым в России получил международный экологический сертификат "Голубой флаг". Проект обустройства лучшего пляжа в РФ был реализован всего за год.